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وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني "صابر مراد" بطولي وشجاع

وزير لبناني: موقف الشاب الفلسطيني "صابر مراد" بطولي وشجاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الوزير حسن منيمنة، أن "ما قام به الشاب الفلسطيني صابر مراد، في تصديه لأحد الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية، انعكاس لموقف إنساني أصيل، وتضامني مع لبنان".

وقال منيمنة في حديث لـ (تلفزيون فلسطين) إن: "الشاب مراد منع الإرهابي من استكمال تنفيذ عمليته الاجرامية ضد مدنيين لبنانيين، والشعب اللبناني، يقدر له عالياً هذا الموقف الشجاع، وطالب العديد منهم بمنحه الجنسية اللبنانية، تقديراً لعمله البطولي".

وأضاف منيمنة: "هذا الموقف ناتج عن إدراك مراد العميق لمدى الضرر العميق الذي ألحقه الإرهاب بالعرب والفلسطينيين"، معرباً عن أسفه حيال انتشاره في أنحاء متعددة في الوطن العربي، مشيراً إلى ضرورة تركيز الاهتمام العالمي على الإرهاب الذي تُمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأكد منيمنة عمق العلاقات الفلسطينية اللبنانية، لافتاً أنه رغم الظروف السياسية اللبنانية الداخلية الصعبة، إلا أن هناك توصيات رفعت لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحسين شروط العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطنيين، ساهموا في بناء مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقال منيمنة: "إن الإرهاب ليس وليد هذه اللحظة، وكل المجتمعات عانت منه ولا زالت تحاربه"، مؤكداً دور التربية والتعليم في زرع مبادئ الإنسانية والتسامح بدلاً من العنف.

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