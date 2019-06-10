حماس تُدين جريمة اغتيال المسؤول في الجماعة الإسلامية بلبنان

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، ودانت جريمة اغتيال مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية في حاصبيا، ومرجعيون، ومسؤول منطقة شبعا، محمد قاسم جرار، التي حصلت مساء الأحد الماضي، أثناء عمله أمام مستوصف الرحمة الطبي، الذي يُديره في شبعا.وقال بيان حماس الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إذ تنعي حركة (حماس) الشهيد جرار، فإنها تتقدم للإخوة في قيادة "الجماعة الإسلامية في لبنان" بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل، أن يرحم الشيخ جرار رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يجزيه عنا وعن قضيتنا وعن أمتنا خير الجزاء".وأكدت حماس، أن جرار قضى عمره في خدمة وطنه وأمته، لاسيما وقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية.