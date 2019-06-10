الشرطة تَضبط مُستنبتاً لزراعة نباتات مخدرة وتَقْبِض على مُشتبه بهم في بلاطة

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة، وبإسناد من الأجهزة الأمنية، فجر اليوم، مستنبتاً قيد التجهيز؛ لزراعة نباتات مخدرة، وقبضت على ستة أشخاص مطلوبين على قضايا مختلفة، في مهمة نفذتها في مخيم بلاطة شرقي نابلس.وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة مكافحة المخدرات، وخلال متابعتها لتجار ومروجي المواد المخدرة في المحافظة، رصدت عدة أهداف داخل مخيم بلاطة شرقي نابلس، وبعد تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة، واستصدار المذكرات القانونية اللازمة من النيابة العامة، وقامت بإعداد خطة إلقاء القبض بالترتيب والتنسيق مع غرفة عمليات الشرطة، وغرفة العمليات المشتركة، وطلب الإسناد من الأجهزة الأمنية، ومرافقة العنصر النسائي من الشرطة.وأضافت، أن شرطة مكافحة المخدرات، قامت بتفتيش عدة منازل للمطلوبين على هذه القضايا، وألقت القبض على ستة أشخاص مشتبه بهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة في قضايا منفصلة حالية وسابقة، وضبطت في منزل أحدهم مستنبتاً قيد التجهيز لزراعة النباتات المخدرة، وأدوات تستخدم لتعاطي المواد المخدرة، وضبطت في منزل مشتبه به آخر، بذوراً يشتبه أنها بذور المارجوانا المخدرة، وأداة تستخدم لطحن عرانيس المارجوانا المخدرة، وتجهيزها.وأكدت، أن الشرطة باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة، وتوقيف المشتبه بهم، الذين ألقى القبض عليهم، وشرعت أيضاً بسماع أقوالهم، وإعداد محاضر الضبط، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية، بحقهم حسب الأصول.