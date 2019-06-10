شؤون فلسطينية

الخارجية: إدارة ترامب واليمين الإسرائيلي متفقان على تصفية القضية الفلسطينية

الخارجية: إدارة ترامب واليمين الإسرائيلي متفقان على تصفية القضية الفلسطينية
الادارة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن ترحيب المسؤولين الإسرائيليين، بتصريح السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفد فريدمان، بشأن "حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية" يعكس عُمق التحالف القائم بين إدارة ترامب واليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو، والاتفاق على تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة في بيان، صدر اليوم الاثنين، إن تصريح فريدمان، يفضح حجم التنسيق التآمري المشترك والتفاهمات الخفية بينهما على معاداة الفلسطينيين، عبر حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية بشكل أحادي الجانب وبقوة الاحتلال، وبعيداً عن أصحاب القضية الشرعيين.

ورأت أن تصريح فريدمان، يُشكل تحريضاً مباشراً لنتنياهو وأركان حكمه؛ للإقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأن التناغم الأميركي الإسرائيلي الحاصل، يهدف إلى الدفع بهذه القضية إلى دائرة الجدل والنقاش في أمريكا وإسرائيل والعالم، لتوفير البيئة الملائمة؛ لتنفيذ خطوات فعلية على الأرض بهذا الشأن متفق عليها بين نتنياهو وترامب، وفي نفس الوقت لفرضها على أجندة المعركة الانتخابية المرتقبة في إسرائيل.

ونوهت إلى أن تصريحه ليس صدفة، ويعكس بتفاصيله ومضامينه وإيحاءاته موقفاً أيديولوجياً متطرفاً، يتطابق بشكل كامل مع اليمين المتطرف في إسرائيل، وتعتبره اعترافا صريحاً من جانب إدارة ترامب بحقيقة توجهاتها العدائية تجاه الفلسطينيين، وانحيازها الكامل للاحتلال والاستيطان، وهو ما اعترف به فريدمان عندما تحدث عن إجراءات لـ (معاقبة) الفلسطينيين؛ لأنهم عارضوا الخطوات الأمريكية، وبكلمات أخرى فان فريدمان يعرض على الفلسطينيين إما القبول بتصفية قضيتهم أو معاقبتهم في "منطق" شاذ وفريد من نوعه، يعكس رؤية "شوفينية" عنصرية بغيضة، يمثلها شخص ظلامي مثل فريدمان.

وتابعت: "كما أن انتقاد فريدمان لإدارة أوباما؛ لتمريرها قراراً بشأن الاستيطان في مجلس الأمن، وامتعاضه منه، جاء على خلفية أن هذا القرار، أعطى مصداقية للموقف الفلسطيني الذي يتمسك بالشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة لها".

وأكدت في ختام بيانها، أن تصريحه، يهدف إلى شطب مرجعيات عملية السلام القائمة على القانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها.

أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطيني بزعم محاولته دخول محكمة عسكرية بقنبلة أنبوبية

اعتقال فلسطيني بزعم محاولته دخول محكمة عسكرية بقنبلة أنبوبية

حماس تُدين جريمة اغتيال المسؤول في الجماعة الإسلامية بلبنان

حماس تُدين جريمة اغتيال المسؤول في الجماعة الإسلامية بلبنان

الضمير: الأسير العُويوي لا يزال يقبع بمستشفى (سوروكا)

الضمير: الأسير العُويوي لا يزال يقبع بمستشفى (سوروكا)

الشرطة تَضبط مُستنبتاً لزراعة نباتات مخدرة وتَقْبِض على مُشتبه بهم في بلاطة

الشرطة تَضبط مُستنبتاً لزراعة نباتات مخدرة وتَقْبِض على مُشتبه بهم في بلاطة

الاحتلال يُواصل منع الزيارة لأسرى حماس من قطاع غزة منذ عامين

الاحتلال يُواصل منع الزيارة لأسرى حماس من قطاع غزة منذ عامين

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

اعتقال فلسطيني بزعم محاولته دخول محكمة عسكرية بقنبلة أنبوبية

اعتقال فلسطيني بزعم محاولته دخول محكمة عسكرية بقنبلة أنبوبية

حماس تُدين جريمة اغتيال المسؤول في الجماعة الإسلامية بلبنان

حماس تُدين جريمة اغتيال المسؤول في الجماعة الإسلامية بلبنان

الضمير: الأسير العُويوي لا يزال يقبع بمستشفى (سوروكا)

الضمير: الأسير العُويوي لا يزال يقبع بمستشفى (سوروكا)

الشرطة تَضبط مُستنبتاً لزراعة نباتات مخدرة وتَقْبِض على مُشتبه بهم في بلاطة

الشرطة تَضبط مُستنبتاً لزراعة نباتات مخدرة وتَقْبِض على مُشتبه بهم في بلاطة

الخارجية: إدارة ترامب واليمين الإسرائيلي متفقان على تصفية القضية الفلسطينية

الخارجية: إدارة ترامب واليمين الإسرائيلي متفقان على تصفية القضية الفلسطينية

الاحتلال يُواصل منع الزيارة لأسرى حماس من قطاع غزة منذ عامين

الاحتلال يُواصل منع الزيارة لأسرى حماس من قطاع غزة منذ عامين

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

منوعات

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

ممثلة سورية تشعل شواطئ بيروت بجمالها

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

تفاصيل انفصال وائل كفوري.. زوجته طلّقته

مجسدًا قصته في &#34;عقلة الأصبع&#34;.. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

مجسدًا قصته في "عقلة الأصبع".. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

&#34;نيللي&#34;.. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

"نيللي".. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

عربي

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني

الإمارات تُفرج عن ثلاثة لبنانيين تتهمهم بـ &#34;الإرهاب&#34;

الإمارات تُفرج عن ثلاثة لبنانيين تتهمهم بـ "الإرهاب"

شاهد: إسرائيل تكشف عن رسوم جديدة لمكة والمدينة المنورة

شاهد: إسرائيل تكشف عن رسوم جديدة لمكة والمدينة المنورة

حركة الشعب التونسية: الحكومة تستغل حج اليهود بتونس للتطبيع مع الاحتلال

حركة الشعب التونسية: الحكومة تستغل حج اليهود بتونس للتطبيع مع الاحتلال