اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

الدولية، إضافة إلى المشاركة في فعالية خاصة، تحت عنوان التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم عمال فلسطين.



وأكد أبو جيش، أن الملف الفلسطيني، كان حاضراً بقوة خلال الاجتماعات المتواصلة، حتى بدء أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلين عن منظمة العمل العربية، حيث تم التوافق على كيفية تطبيق تقرير منظمة العمل الدولية، الخاص بشأن انتهاكات الاحتلال، بحق العمال الفلسطينيين بتحويل التقرير إلى قرارات لإدانة إسرائيل.



ولفت أبو جيش إلى أن اجتماعات مؤتمر منظمة العمل الدولية المتواصلة في جنيف، بحثت تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في إحدى الدول العربية، قبل نهاية العام من أجل زيادة الإنماء والتنمية في فلسطين؛ لخفض نسبة البطالة من خلال خلق فرص عمل عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، يوم الخميس المقبل، في مؤتمر منظمة العمل الدولية، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها في جنيف بسويسرا.وقال وزير العمل نصري أبو جيش: إن رئيس الوزراء، سيلقي كلمة مهمة أمام المؤتمر، وسيجري عدة لقاءات على هامش مشاركته في المؤتمر، أبرزها اجتماع مع مدير منظمة العمل