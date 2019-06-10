هل وصلت فرنسا دعوة للمشاركة في مؤتمر البحرين؟

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير دولة فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي، أن باريس لم تُلبِ حتى اللحظة الدعوة الأمريكية للمشاركة في الورشة الاقتصادية في البحرين، حسبما أبلغه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وعدد من الدبلوماسيين فيوزارة الخارجية الفرنسية، خلال لقائه بهم قبل عدة أيام.وقال الهرفي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين: إن فرنسا تعتقد بأن تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي لا يخدم حل قضية الشرق الأوسط، وإنما يزيد من تفاقم الأمور سوءًا.وأضاف الهرفي: إن الموقف الفرنسي واضح من الموقف الأمريكي المعادي للشعب الفلسطيني؛ باتخاذ إجراءات وخطوات أحادية الجانب، وخرقه لقرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، لفرض أمر واقع على القيادة الفلسطينية للموافقة على المخطط الأمريكي للسلام الاقتصادي.وحول زيارة الرئيس محمود عباس، المرتقبة لفرنسا، قال الهرفي: إن الدعوة قائمة وبانتظار تحديد الموعد المناسب، حسب جدول أعمال الرئيسين.