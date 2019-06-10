شؤون فلسطينية

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية في منظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن سلسلة من الفعاليات، ستنطلق خلال الأيام المقبلة؛ رفضاً للمشاريع المشبوهة، التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأوضح أبو يوسف في حديث إذاعي، اليوم الاثنين، أن هناك مجموعة من الأليات التي اتخذت خلال الاجتماع، الذي عقد بالأمس على مستوى كافة فصائل منظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والمنظمات الشعبية، وشخصيات مستقلة لمواجهة الورشة الاقتصادية في البحرين، وما تسمى (صفقة القرن).

وأضاف أبو يوسف، أنه يجري التحضير لعدة فعاليات، ستنظم في الضفة وغزة، وفي العديد من مخيمات اللجوء والشتات، ستكون ذروتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، عشية عقد مؤتمر المنامة، مشيراً إلى أن فعاليات ستنظم يوم الجمعة المقبل، في مناطق التماس وقطاع غزة.

وأكد أبو يوسف على ضرورة تفعيل وتنشيط الفعاليات الجماهيرية والشعبية، وتوسيع رقعة المشاركة من الكل الوطني للتعبير عن الرفض التام لكافة السياسات الأمريكية المعادية للمنطقة، ودعم موقف القيادة الرافض للتعاطي مع الولايات المتحدة، وخطتها العنصرية للسلام.

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