الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، من خطورة الأوضاع حول المسجد الأقصى المبارك، في ظل إجراءات منع المصلين من دخول المسجد، واستباحته من الاقتحامات المتكررة للمستوطنين، بحماية جيش الاحتلال.ودعا الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، إلى التواجد بالمسجد الأقصى المبارك باستمرار، وفي جميع الأوقات، مشيراً إلى أن شرطة الاحتلال والمستوطنين، يبتعدون عن المسجد في ظل التواجد المكثف للمصلين.وأعرب الحسيني عن خشيته من استمرار محاولة حكومة الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، لافتاً إلى فشل الاحتلال في وضع اليد على المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، وعلى باب الرحمة.واتهم الحسيني سلطات الاحتلال بالقيام بأعمال مشبوهة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تمنع فيه دائرة الأوقاف، من القيام بأعمال ترميم وتنظيم في المكان، الذي يوجد به الكثير من مخلفات البناء.