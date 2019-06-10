شؤون فلسطينية

بلدية النصيرات: نُعاني أزمة مالية خانقة قد تعصف بخدماتنا للمواطنين

بلدية النصيرات: نُعاني أزمة مالية خانقة قد تعصف بخدماتنا للمواطنين
رام الله - دنيا الوطن
كشف رامي فرج الله، المتحدث الرسمي باسم بلدية النصيرات، أن البلدية تعاني أزمة مالية خانقة، مضيفًا: "ربما تؤدي لإيقاف الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقال فرج الله في تصريحات صحفية "الأزمة المالية مستمرة، ولن تنتهي"، لافتاً إلى أن هناك قلة في الإيرادات التي تدخل جباية البلدية، مرجعاً ذلك إلى الوضع المعيشي الذي تعيشه غزة منذ فرض الحصار، وإحكامه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن حساب البلدية في البنوك، أصبح مكشوفاً للغاية من أجل توفير وصرف رواتب الموظفين، الذين تضاعفت أعدادهم في ظل الانقسام المرير.

وأماط اللثام عن قرب الإعلان عن إفلاس البلدية، إذا لم يتم حل الأزمة جذرياً، متكهناً بأنه سيتم إعادة النظر في الترقيات كافة في عهد الانقسام لموظفين غير مستحقين لها، بعد التمكين في وزارة الحكم المحلي، وتولي بلدية النصيرات، رئيس جديد يكون عهده عهد رخاء و رفاهية.

ودعا المتحدث الرسمي باسم بلدية النصيرات، المواطنين إلى تسديد ما عليهم من مستحقات فواتير المياه المتراكمة، و فواتير البناء والتطوير، معرباً عن تفاؤله باستجابة المواطنين وتعاونهم مع بلديتهم.

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