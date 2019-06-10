أسرى الجهاد الإسلامي "المقطوعة رواتبهم" يُعلنون الإضراب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأعلن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية، منذ نحو عام ونصف، عن خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.وقال البيان رقم (1) الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب أسرى حركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة، والبالغ عددهم 35 أسيرًا منذ عام ونصف العام، وتركتهم وأهلهم للعوز والحاجة".وأضاف أسرى الجهاد "نحن اليوم وقبل أن نلتقط أنفاسنا بعد الجولة الأخيرة مع السجان الصهيوني، دفاعًا عن كرامتنا ومطالبين بحقوقنا، نجد أنفسنا مضطرين لخوض إضراب آخر عن الطعام، لكن هذه المرة ضد أنفسنا، ضد السلطة الفلسطينية التي قطعت رواتب أهلنا".وحدّد أسرى الجهاد المقطوعة رواتبهم تاريخ 15 حزيران/ يونيو 2019 موعدًا لبدء إضرابهم عن الطعام، مشيرين إلى أن قرارهم جاء بعدما طرقوا كل الأبواب، وسمعوا "الوعود الزائفة والردود القاسية والجارحة"، وفق تعبيرهم.