شؤون فلسطينية

أسرى الجهاد الإسلامي "المقطوعة رواتبهم" يُعلنون الإضراب عن الطعام

أسرى الجهاد الإسلامي "المقطوعة رواتبهم" يُعلنون الإضراب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية، منذ نحو عام ونصف، عن خوضهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وقال البيان رقم (1) الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب أسرى حركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة، والبالغ عددهم 35 أسيرًا منذ عام ونصف العام، وتركتهم وأهلهم للعوز والحاجة".

وأضاف أسرى الجهاد "نحن اليوم وقبل أن نلتقط أنفاسنا بعد الجولة الأخيرة مع السجان الصهيوني، دفاعًا عن كرامتنا ومطالبين بحقوقنا، نجد أنفسنا مضطرين لخوض إضراب آخر عن الطعام، لكن هذه المرة ضد أنفسنا، ضد السلطة الفلسطينية التي قطعت رواتب أهلنا".

وحدّد أسرى الجهاد المقطوعة رواتبهم تاريخ 15 حزيران/ يونيو 2019 موعدًا لبدء إضرابهم عن الطعام، مشيرين إلى أن قرارهم جاء بعدما طرقوا كل الأبواب، وسمعوا "الوعود الزائفة والردود القاسية والجارحة"، وفق تعبيرهم.

أخبار ذات صلة

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

بلدية النصيرات: نُعاني أزمة مالية خانقة قد تعصف بخدماتنا للمواطنين

بلدية النصيرات: نُعاني أزمة مالية خانقة قد تعصف بخدماتنا للمواطنين

قيادي فلسطيني: لا خيار أمامنا غير الإعداد لعصيان وطني شامل بوجه الاحتلال

قيادي فلسطيني: لا خيار أمامنا غير الإعداد لعصيان وطني شامل بوجه الاحتلال

بدء عملية الترشح للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

بدء عملية الترشح للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

الحكومة: الرئيس أصدر قراراً بتوحيد نسبة صرف مرتبات الموظفين بالضفة وغزة

الحكومة: الرئيس أصدر قراراً بتوحيد نسبة صرف مرتبات الموظفين بالضفة وغزة

أبو زهري: فتح رفضت عقد لقاء ضد (صفقة القرن) بدعوةٍ من زعيم عربي

أبو زهري: فتح رفضت عقد لقاء ضد (صفقة القرن) بدعوةٍ من زعيم عربي

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

اشتية يُشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

رفضًا لمؤتمر البحرين.. سلسلة فعاليات شعبية ستنطلق خلال الأيام المقبلة

الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

الحسيني: نُحذر من خطورة الأوضاع بالأقصى في ظل إجراءات منع المصلين

بلدية النصيرات: نُعاني أزمة مالية خانقة قد تعصف بخدماتنا للمواطنين

بلدية النصيرات: نُعاني أزمة مالية خانقة قد تعصف بخدماتنا للمواطنين

أسرى الجهاد الإسلامي &#34;المقطوعة رواتبهم&#34; يُعلنون الإضراب عن الطعام

أسرى الجهاد الإسلامي "المقطوعة رواتبهم" يُعلنون الإضراب عن الطعام

بدء عملية الترشح للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

بدء عملية الترشح للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019

الاحتلال يُداهم عدة منازل في مخيم شعفاط

الاحتلال يُداهم عدة منازل في مخيم شعفاط

من مخلفات الاحتلال.. إصابة مواطنيْن بجروح طفيفة بانفجار جسم شرقي غزة

من مخلفات الاحتلال.. إصابة مواطنيْن بجروح طفيفة بانفجار جسم شرقي غزة

منوعات

مجسدًا قصته في &#34;عقلة الأصبع&#34;.. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

مجسدًا قصته في "عقلة الأصبع".. هنيدي يعود بأضخم إنتاج في مصر

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

بعد نقلها للمستشفى.. الفنانة صفاء سلطان مُصابة في الكبد

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

هل هيفاء وهبي مُصابة بالسرطان؟

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

دينا الشربيني تتحدث لأول مرة عن علاقتها بعمرو دياب

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

&#34;نيللي&#34;.. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

"نيللي".. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

عربي

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني

انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني

الإمارات تُفرج عن ثلاثة لبنانيين تتهمهم بـ &#34;الإرهاب&#34;

الإمارات تُفرج عن ثلاثة لبنانيين تتهمهم بـ "الإرهاب"

حركة الشعب التونسية: الحكومة تستغل حج اليهود بتونس للتطبيع مع الاحتلال

حركة الشعب التونسية: الحكومة تستغل حج اليهود بتونس للتطبيع مع الاحتلال

توقيف قريبين لأخطر إرهابيي &#34;العشرية السوداء&#34; بالجزائر

توقيف قريبين لأخطر إرهابيي "العشرية السوداء" بالجزائر