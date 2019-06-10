الاحتلال يُقرر ترحيل مواطن تركي أشعل سفينة شحن تجارية أمس

وأضافت الصحيفة: أنه لن يتم تقديم المواطن التركي لجلسة استماع بشأن تمديد فترة احتجازه.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إن حدثًا أمنيًا، وقع في بحر حيفا، فجر الأحد.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه خلال ساعات الليلة قبل الماضية، أفاد طاقم سفينة تجارية أجنبية، ترسو بالقرب من شاطئ في شمال إسرائيل، عن أن عناصر مجهولة، أضرمت النار في السفينة.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه سيتم ترحيل المواطن التركي، الذي أشعل سفينة الشحن التجارية، أمس، واعتقلته البحرية الإسرائيلية.