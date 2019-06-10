الاحتلال يُقرر ترحيل مواطن تركي أشعل سفينة شحن تجارية أمس
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه سيتم ترحيل المواطن التركي، الذي أشعل سفينة الشحن التجارية، أمس، واعتقلته البحرية الإسرائيلية.
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه سيتم ترحيل المواطن التركي، الذي أشعل سفينة الشحن التجارية، أمس، واعتقلته البحرية الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة: أنه لن يتم تقديم المواطن التركي لجلسة استماع بشأن تمديد فترة احتجازه.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إن حدثًا أمنيًا، وقع في بحر حيفا، فجر الأحد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه خلال ساعات الليلة قبل الماضية، أفاد طاقم سفينة تجارية أجنبية، ترسو بالقرب من شاطئ في شمال إسرائيل، عن أن عناصر مجهولة، أضرمت النار في السفينة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت: إن حدثًا أمنيًا، وقع في بحر حيفا، فجر الأحد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه خلال ساعات الليلة قبل الماضية، أفاد طاقم سفينة تجارية أجنبية، ترسو بالقرب من شاطئ في شمال إسرائيل، عن أن عناصر مجهولة، أضرمت النار في السفينة.
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