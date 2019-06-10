مسؤول خليجي: إسرائيل هي المستقبل

رام الله - دنيا الوطنتناول فريد زكريا، الإعلامي بشبكة (CNN)، خلال برنامجه (GPS) قضية مؤتمر السلام الاقتصادي في البحرين، حيث يعتبره الكثيرون أول خطوة من خطة السلام الأمريكية والمعروفة باسم (صفقة القرن).وقال المحلل والإعلامي، دان سينور: "قال لي مسؤول خليجي قبل عام: هناك مستقبل في الشرق الأوسط وهناك ماض، نريد أن نكون المستقبل، نحن بالعالم العربي السني نؤمن أن إسرائيل هي المستقبل.. أعتقد أن الطريقة التي تسير فيها الإدارة الأمريكية وبالتحديد جاريد كوشنر هي بإطار بالتطبيع التدريجي الناعم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومات العربية، عبر العالم العربي السني".وأضاف سينور: "يمكن مناقشة إن كانت القيادة الفلسطينية مستقبلية أو من الماضي، سنمضي في هذه العملية وهم (القيادة الفلسطينية) يمكن أن يحضروا ويمكنهم عدم الحضور، الإدارة الأمريكية لا ترى أن هناك جوانب سلبية لذلك، إذا كانت هناك صور تصدر من البحرين نهاية حزيران لرياديين فلسطينيين وقادة إسرائيليين وعرب كلهم يجلسون ويتكلمون في ورشة عمل وتبث هذه الصور إلى مناطق مثل رام الله، سينظر الفلسطينيون الشباب وسيقولون لماذا لسنا جزءاً من هذا؟".بدورها، قالت حنان عشراوي: "الإدارة الأمريكية الحالية تحاول مكافأة إسرائيل، وتطبيع علاقاتها مع العالم العربي، وفي الوقت ذاته المحافظة على الاحتلال، مضيفة: أي أحد لديه علم بالمحتوى التاريخي للمسائل الأساسية، سيفهم أن أي قائد عربي مهم، ظنوا أنه استبدادي من وجهة نظرهم، سيقبل ضم القدس أو مفاوضات حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أو إبقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال، مهما حاولوا التطبيع مع إسرائيل".