أبو زهري: فتح رفضت عقد لقاء ضد (صفقة القرن) بدعوةٍ من زعيم عربي

كشف القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أن حركة فتح رفضت عقد لقاء فلسطيني ضد (صفقة القرن)، بدعوة من زعيم عربي، دون أن يكشف عن هويته.



وقال في تغريدة له عبر (تويتر): "تلقينا خلال شهر رمضان دعوة من زعيم عربي؛ لاحتضان لقاء فلسطيني ضد (صفقة القرن) وقد رحبنا في حركة حماس بذلك، إلا أننا أبلغنا لاحقاً برفض حركة فتح للقاء".



وأضاف: "ما تتعرض له فتح من انتكاسات متوالية هو نتيجة لغة العنجهية مع الداخل، ولغة الاستجداء والمراهقة السياسية مع الخارج"، وفق تعبيره.





يشار إلى أن جميع الفصائل الفلسطينية، أعربت عن رفضها لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطن