الاحتلال يُداهم عدة منازل في مخيم شعفاط

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة منازل في مخيم شعفاط، شرق مدينة القدس.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت المخيم وشرعت بعمليات دهم وتفتيش، طالت عدداً من منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.