انتقاد سعودي حاد لوزير لبناني





ووضع بن بندر، عنواناً لموضوع بهذا الشأن يقول: "تصريحات طابقت أكل البيضة وقشرتها، وبيقول ما شفت شي"، وعنواناً ثانياً يقول: "باسيل صهر الريّس يُسيء للسعوديين دفاعاً عن اتهامه بالعنصرية"، وفق (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنانتقد الكاتب السعودي سلطان بن بندر، بشدة، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على خلفية تغريدته عن حماية العمالة الوطنية في لبنان، مشيراً إليه بصفة "صهر الريّس عون".ووضع الكاتب السعودي ما صدر عن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في خانة محاولة النائين "بأنفسهم نحو إيران، وبتعكير العلاقات السعودية اللبنانية، بتصريحات لا تدل إلا على الجهل الدبلوماسي والمقامرة السياسية".ومضى بن بندر في انتقاده لوزير الخارجية اللبناني قائلاً: "ودون أن يتذكر صهر الريّس عون، جبران باسيل، الذي أوكل له حقيبة الخارجية، خلال كتابة تغريدته المسيئة التي أقحم فيها السعوديين، أن أكثر من 300 ألف مواطن لبناني، تركوا وطنهم طمعاً في العيش داخل السعودية، خلال دفاعه عن اليد العاملة اللبنانية في لبنان، تناسى أن السعودية، احتضنت العديد من الأيدي العاملة اللبنانية، ووفرت لهم أرضاً خصبة للعمل، عوضاً عن المشاريع السعودية التي أقامتها في لبنان، لينطبق عليها المثل اللبناني، "أكل البيضة وقشرتها وبيقول ما شفت شي".وأضاف الكاتب السعودي: "امتعض العديد من المغردين السعوديين من إقحامهم في تغريدة باسيل المسيئة"، وقال: إن هؤلاء طالبوا في نفس الوقت وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، "بعودة الأيدي اللبنانية العاملة في السعودية لتحل محل الأجانب في لبنان؛ اتساقاً مع ما طالب به باسيل".