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الإمارات تُفرج عن ثلاثة لبنانيين تتهمهم بـ "الإرهاب"

الإمارات تُفرج عن ثلاثة لبنانيين تتهمهم بـ "الإرهاب"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن ثلاثة لبنانيين، وصلوا إلى مطار العاصمة بيروت، بعد إفراج السلطات الإماراتية عنهم.

وأوضحت الوكالة، أن المعتقلين الثلاثة هم: محسن قانصو وعلي فواز وجهاد فواز الدين، ووصولوا بعد منتصف الليل إلى مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات للحظة وصولهم إلى المطار، ولقائهم بذويهم. 

وأفرجت السلطات الإماراتية عن المعتقلين الثلاثة، بعد أن أوقفتهم العام الماضي، بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ (حزب الله) اللبناني، الذي تعتبره الإمارات "تنظيماً إرهابياً"، وعرفت القضية إعلامياً باسم "موقوفو الإمارات".

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