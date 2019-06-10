الخارجية الإيرانية: لم نر أي إجراءات عملية من الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: إن طهران لن تُناقش مسائل أبعد من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قبل عدة سنوات.ونقل التلفزيون الإيراني تصريحات للناطق باسم وزارة الخارجية عباس موسوي: بأن إيران لم تر أي إجراءات عملية من الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي.وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال: إن انتهاء مهلة الستين يوماً دون نتائج، يعني إجراءات نووية جديدة في إطار الاتفاق النووي.وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية عبر (تويتر): أن "الأوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لتوجيه انتقادات لنا خارج إطار الاتفاق النووي".ووضعت طهران مهلة 60 يوماً، تنتهى في السابع من الشهر المقبل، أمام أوروبا للتوصل إلى آلية بديلة، لضمان قدرة إيران على بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية.