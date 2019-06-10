بريطانيا تكشف عن مُنشآت لصنع القنابل اليدوية لحزب الله في لندن

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (بريتيش ديلي تلغراف)، إن السلطات البريطانية، كشفت عن منشآت سرية تابعة لحزب الله في لندن، تشمل عناصر كان قد ألقي القبض عليهم في 2015، أثناء تخزينهم أطناناً من المواد المتفجرة، على مشارف المدينة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن المنشأة، كانت عبارة عن مصنع للقنابل محلية الصنع، منوهةً إلى أن ذلك تم بعد تحقيقات سرية، قادتها الاستخبارات وجهاز مكافحة المتفجرات البريطاني.



وأوضحت الصحيفة، أن المتهمين، اتخذوا من مصنع لعبوات التبريد، تحتوي على نترات الأمونيا، مكاناً لتصنيع القنابل، لافتةً إلى أن عبوات التبريد المستخدمة لأغراض طبية توفر غطاءً مثالياً لهم.





واعتبر التقرير المصنع السري للمتفجرات جزءاً من شبكة دولية، تقودها إيران بالتعاون مع حزب الله، متابعةً: "إن MI5 عمل بشكل مستقل ووثيق مع شركاء دوليين؛ لإحباط النوايا الإيرانية".