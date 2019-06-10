إسرائيل لم تَتلقَ دعوةً رسمية لحضور مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن إسرائيل لم تَتَلقَ أي دعوة لحضور مؤتمر السلام الاقتصادي بالبحرين، المقرر نهاية الشهر الجاري.





وأوضحت القناة، أن مستشار الرئيس الأمريكي الخاص، جاريد كوشنير، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، أن إسرائيل لن تتلقى الدعوة بعد؛ إلى حين الحصول على إجابات من الدول العربية.







وأضافت القناة: "كوشنير، أبلغ نتنياهو، أن الإدارة الأمريكية قلقة جداً من إمكانية عدم حضور الدول العربية والإسلامية المهمة، وخصوصاً مصر والأردن، اللتين لم تقررا بعد، ولم تعلنا رغبتها بحضور مؤتمر البحرين".



وتابعت: "اسرائيل تنتظر الدعوة، ولكن هناك شكوك كثيرة حول انعقاد هذا المؤتمر في ظل عدم تجاوب الدول العربية مع المشروع الأمريكي، وفي ظل نجاح الجهود الفلسطينية لإحباط المؤتمر المذكور".