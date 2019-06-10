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شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يُشيد بموقف دولة قطر ويُؤكد استمرار الاتصالات حول ورشة المنامة

قيادي فلسطيني يُشيد بموقف دولة قطر ويُؤكد استمرار الاتصالات حول ورشة المنامة
أمير دولة قطر مع الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، اليوم الاثنين، بموقف دولة قطر، والذي كشف عنه وزير الخارجية القطري أمس حول (صفقة القرن).

وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين (الرسمية): إن "هناك موقفاً قطرياً جيداً ومهم جداً، في ظل الضغوط على تتعرض لها دول الخليج".

وتحدّث مجدلاني عن اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يوم الخميس المقبل، وهو ليس الأول أو الأخير، مشيراً إلى أن التحرك الفلسطيني متواصل منذ أن تم الإعلان عن هذه الورشة، والمسار الاقتصادي، وهو مثل ما كان يسمى الحل الاقتصادي.

وأضاف: نجري اتصالات مع كافة الأطراف والأشقاء العرب، وما زالت جهودنا تُبذل لضمان مشاركة أي أطراف عربية لأن دولة فلسطين صاحبة الحق الوحيد في تمثيل الشعب الفلسطيني، إن كان على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص الفلسطيني.

وشدّد مجدلاني على أن أي مشاركة في مؤتمر المنامة، يعدّ ضربة لتضحيات الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "نحن نعتقد أنه خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك تكثيف للاتصالات، وبذل كل الجهد مع كل الأطراف الدولية من أجل عدم ضمان مشاركتها لأن ذلك فشل لهذه الورشة".

وتابع: "لا يوجد أي فلسطيني سيشارك في هذه الورشة، وأيضاً هناك أطراف دولية وازنة مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا الاتحادية والصين الشعبية، والتي لها ثقل في المنطقة، أعلنت عدم مشاركتها في هذا اللقاء".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على "أنه إذا كان اللقاء محصوراً على إسرائيل والولايات المتحدة، وبعض الأطراف فإن المؤتمر سيولد ميتاً، وإن لم يعقد فإنه سيكون نتيحة الاتصالات التي أجرتها القيادة".

وتابع: "الاتصالات يجب أن تتواصل حتى الليلة الأخيرة التي تسبق ورشة البحرين". 

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