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شاهد: إسرائيل تكشف عن رسوم جديدة لمكة والمدينة المنورة

شاهد: إسرائيل تكشف عن رسوم جديدة لمكة والمدينة المنورة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صفحة إسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) رسوماً جديدة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية"، الذي نشر العمل الفني الذي يصور مكة والمدينة، إن المكتبة الوطنية في إسرائيل، تحتفظ بهذا العمل، وفق (روسيا اليوم).

وأكد الحساب أن العمل ضمن مخطوطة عثمانية تعود للعام 1795.

وفي كانون الثاني/ يناير 2020، يزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية، بعد أن وجه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى، دعوة للوفد لزيارة المملكة.


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