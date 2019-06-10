طالت 12 فلسطينياً..حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، مضيفاً أنه تمت مصادرة ثلاث قطع سلاح وذخيرة خلال المداهمات في بيت عوا والخضر.