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شؤون فلسطينية

طالت 12 فلسطينياً..حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

طالت 12 فلسطينياً..حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، مضيفاً أنه تمت مصادرة ثلاث قطع سلاح وذخيرة خلال المداهمات في بيت عوا والخضر.


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