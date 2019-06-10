طالت 12 فلسطينياً..حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، مضيفاً أنه تمت مصادرة ثلاث قطع سلاح وذخيرة خلال المداهمات في بيت عوا والخضر.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال 12 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة، مضيفاً أنه تمت مصادرة ثلاث قطع سلاح وذخيرة خلال المداهمات في بيت عوا والخضر.
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