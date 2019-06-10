الأسير العويوي يعلق إضرابه عن الطعام بعد رضوخ إدارة السجون لمطالبه

وأوضحت الهيئة وفقا لمصادرها الخاصة أن المفاوضات بين الأسير العويوي وإدارة السجون وإستخباراتها إنتهت قبل قليل بإتفاق يقضي بالإقراج عنه بعد ست شهور من إنتهاء أمر الإداري الأول، وبذلك يكون موعد الإفراج عنه قبل نهاية العام الحالي.





واشادت الهيئة بالصمود الأسطوري للأسير العويوي، وأنه بالرغم من كل ما تعرض له من إهمال ولا مبالاة بهدف كسر إضرابه، الا أن إرادته كانت اقوى وأصلب من كل ممارسات إدارة السجون حقدها.



ولفتت الهيئة، الى أن الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلآم في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، ويرقد حاليا في مستشفى برزلاي بعد نقله اليه جراء تدهور حالته الصحية يوم الخميس الماضي.



يشار إلى أن الأسير حسن العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية، مما دفعه لخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير حسن العويوي حقق نصرا حقيقيا على إدارة السجون، وعلق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي بدأه قبل 69 يوما لوضع حد لاعتقاله الإداري.