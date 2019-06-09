دولي

شاهد: لحظة سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة الشحن التركية

شاهد: لحظة سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة الشحن التركية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الاعلام الاسرائيلي، أمس الأحد، مقطع فيديو، يظهر لحظة سيطرة قوة من سلاح البحرية الاسرائيلية، على سفينة شحن أجنبية قبالة شواطئ حيفا، بعد أن حاول ركاب متخفون استهداف أفراد طاقم السفينة وإضرام النار فيها.

وسيطر قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة نقل تركية على بعد بضعة أميال من ميناء حيفا، بعد ساعات من وقوع حدث أمني على متنها، حسب تقارير اسرائيلية.


 


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