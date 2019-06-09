حركة الشعب التونسية: الحكومة تستغل حج اليهود بتونس للتطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الشعب التونسية: "إن الحكومة تستغل موسم حج اليهود الى جزيرة جربة؛ للتطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي".جاء تصريح الحركة، بعد أن تم السماح لليهود، بالدخول الى تونس بجوازات السفر الاسرائيلية.يشار إلى أن وفداً إسرائيلياً، قد زار في وقت سابق من يوم أمس الأحد، ودخل البيت الذي استشهد فيها القيادي الفلسطيني أبو جهاد الوزير.