إدارة معبر (ايرز): المعبر سيعمل اليوم الاثنين بكلا الاتجاهين ولجميع الفئات

رام الله - دنيا الوطنأفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، بأن المعبر سيعمل كالمعتاد، صباح اليوم الاثنين في كلا الاتجاهين.وأشار المكتب الاعلامي، إلى أن المعبر سيكون مفتوحا أمام جميع فئات المواطنين بلا استثناء.