إدارة معبر (ايرز): المعبر سيعمل اليوم الاثنين بكلا الاتجاهين ولجميع الفئات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، بأن المعبر سيعمل كالمعتاد، صباح اليوم الاثنين في كلا الاتجاهين.
وأشار المكتب الاعلامي، إلى أن المعبر سيكون مفتوحا أمام جميع فئات المواطنين بلا استثناء.
أفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز، شمالي قطاع غزة، بأن المعبر سيعمل كالمعتاد، صباح اليوم الاثنين في كلا الاتجاهين.
وأشار المكتب الاعلامي، إلى أن المعبر سيكون مفتوحا أمام جميع فئات المواطنين بلا استثناء.
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