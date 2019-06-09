شؤون فلسطينية

اشتية: ارادة الرئيس عباس ستفشل صفقة القرن ومؤتمر المنامة

اشتية: ارادة الرئيس عباس ستفشل صفقة القرن ومؤتمر المنامة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، مساء اليوم الاحد، إن إرادة الرئيس محمود عباس ستفشل صفقة القرن وتبعات مؤتمر المنامة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال مدارس الفرندز في مدينة رام الله ، بتخريج فوجها الثالث عشر بعد المائة، بحضور  الرئيس عباس.

وأضاف اشتية "أن الفلسطينيين توجهوا في الزمن الصعب، والذي ما زال مستمرا، إلى العلم. وعلى هذا الصعيد تحقق لنا الكثير في معيار الكم، فلم يعد هناك أميّة بين شباب شعبنا. ولكن بقي معيار الكيف، وهو معيار له بداية وليس له نهاية، والسقف هو السماء".

وأكد أن "مدرسة الفرندز تقدم نموذجا في معايير الكيف من ناحية التنوع اللغوي وتنوع البرامج ما بين الحكومي الوطني والبرنامج الدولي المعروف بالبكالوريا الدولية، ومن ناحية شمولية القبول الذي لا يميّز على أساس عقيدة أو جغرافيا أو لون أو جنس أو خلفية اجتماعية".

وتابع اشتية أن "الاهتمام باللغة الإنجليزية مهم، والاعتناء باللغة العربية مهم أيضا. قد تكون اللغة الإنجليزية جواز سفر، لكن اللغة العربية ليست مجرد لسان، فهي أيضا وجدان".

وقال إن "البنك الدولي أشاد بالمؤسسات الفلسطينية، وكذلك الأمم المتحدة، وقالوا فلسطين جاهزة للاستقلال. وحق تقرير مصير الشعوب لا يقاس بكم شارع معبد أو غيره، هذا حق مقدس".

بدوره هنأ الرئيس عباس الطلبة الخريجين وذويهم، وأشاد بالمسيرة التعليمية في فلسطين، مؤكدا أن العلم هو سلاحنا وهو الطريق الذي اتبعناه في سنوات نضالنا وكفاحنا الطويلة.

وقال الرئيس عباس إن الخريجين يبدأون اليوم مرحلة جديدة في حياتهم، مرحلة بناء الوطن، فالوطن سيبنى على أكتافهم، معربا عن تحياته لذويهم.

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