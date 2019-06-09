اقتصاد غزة تنشر أسعار جديدة للاسماك

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الاحد، نشرة تتضمن أسعار الاسماك التي يتم اصطيادها من البحر من أجل بيعها للمواطنين.وأكد الدكتور أيمن عابد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن وزارته عملت على تخفيض الاسعار من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة.واشار عابد إلى أن اسعار الأسماك جاءت كالتالي: (جمبري 50 شيكل)، (اسكمبلة من 15 الى 12 شيكل)، (فريدي 20 شيكل)، (غبس 15 شيكل)، (سلفوح 20 شيكل)، (طرخونة 30 شيكل)، (سويس 25 شيكل)، (سردين برزة كبيرة ثلاثة شواكل)، (بوري 30 شيكل)، (قراص 25 شيكل)، (لوكس 40 شيكل)، (صروص 25 شيكل).وقال عابد: "هذه اول مرة يتم فيها عملية تنظيم تصدير الاسماك من خلال اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة، ولذلك لتوفير السعر والكمية المناسبين للمجتمع الغزي".وأضاف: "من خلال العمل الحثيث لهذه اللجنة، فقد أدى ذلك الى عملية انخفاض الاسعار، حتى تكون في متناول الشعب الغزي".