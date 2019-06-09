تركيا تدعو لإنشاء نظام دولي خاص بالذكاء الاصطناعي

رام الله - دنيا الوطنأبدت تركيا دعمها لفكرة إنشاء نظام دولي خاص بالذكاء الاصطناعي، محذرة مجموعة العشرين الدولية من عواقب كارثية قد يجلبها أي خطأ صغير في هذه التكنولوجيا.وطالب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، بذلك في كلمة ألقاها اليوم الأحد أثناء اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي للدول الأعضاء في مجموعة "G20" المنعقد في مدينة تسوكوبا اليابانية.وأكد ورانك أن أنقرة تناقش مع شركائها في المجموعة المسائل المتعلقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قائلا إن تركيا "مع تأسيس نظام دولي عادل بشأن الذكاء الاصطناعي".وشدد على ضرورة "مراعاة سيادة القانون والديمقراطية" أثناء تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي و"عدم ترك مستقبل هذه التكنولوجيا في يد حفنة من شركات الطيران الكبرى"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وتطرق الوزير التركي بهذا الشأن إلى الكارثتين اللتين طالتا طائرتي الركاب من طراز "بوينغ 737 ماكس" الحديثة في إندونيسيا يوم 29 أكتوبر ثم في إثيوبيا 10 مارس، ويعتقد أن سببهما يعود إلى خلل في نظام تعزيز خصائص المناورة في هذا الطراز من الطائرات.وأشار الوزير إلى أن الحوادث الجوية تتسبب في خسائر هائلة في الأرواح والأموال، متسائلا بشأن من سيحاسب تلك الشركات.