دولي

جيبوتي: لا توجد سفن حربية إيرانية في موانئنا

جيبوتي: لا توجد سفن حربية إيرانية في موانئنا
رام الله - دنيا الوطن
نفى سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن رسو سفن حربية إيرانية في ميناء العاصمة جيبوتي، مؤكدا أن العلاقات مع وإيران لا تزال مقطوعة.

وقال بامخرمة اليوم الأحد بهذا الخصوص: "لم ترس أي بواخر حربية إيرانية في المياه الإقليمية لجمهورية جيبوتي فضلا عن موانئها"، نافيا "وجود أي علاقة أو تعاون مع إيران من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت جيبوتي علاقاتها مع طهران"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن "جمهورية جيبوتي لا تزال على العهد متمسكة بموقفها المبدئي والنزيه من القضايا العربية القومية في رفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأشار سفير جيبوتي إلى أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام مؤخرا ليس سوى أخبار مغرضة لا تكاد ترقى إلى مفهوم الأخبار الإعلامية بسبب تجردها من معايير الدقة والموضوعية ودعم السرد الإنشائي بالأدلة والبراهين.

واعتبر أن الهدف من وراء نشر أخبار كهذه هو "تقويض التحالف العربي والإسلامي الذي تعد جيبوتي واحدة من أهم ركائزه في المنطقة".

وقد أعلنت جيبوتي، في يناير 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية، بعد استهداف سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، إثر غضب إيراني من إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا بعدما أعلنت الولايات المتحدة إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بدعوى تلقيها معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية هناك.

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