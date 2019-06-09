شؤون فلسطينية

الهباش: أمريكا ستستخدم استراتيجية حرب التشويه واغتيال الشخصية ضد كل من يعارض صفقتها

الهباش: أمريكا ستستخدم استراتيجية حرب التشويه واغتيال الشخصية ضد كل من يعارض صفقتها
رام الله - دنيا الوطن
قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية: "في إطار سعيها المسعور لفرض صفقتها الملعونة، سوف تستخدم الولايات المتحدة ومعها اسرائيل، استراتيجية حرب التشويه واغتيال الشخصية، ضد كل من يعارض صفقتها الشيطانية".

وأضاف الهباش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سيكون ذلك بدءاً من تشويه القيادة الفلسطينية والتحريض عليها، وانتهاءً بالادعاء الجزافي ان الشعب الفلسطيني ليس قادراً على بناء دولة".


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