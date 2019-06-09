الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في طوباس

رام الله - دنيا الوطنأكد الدفاع المدني، مساء اليوم الاحد، أن طواقمه تتعامل مع حريق أعشاب امتد لمساحات واسعة من الأراضي الواقعة بين بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.وقال الدفاع المدني، إنه تم إسناد طواقم دفاع مدني طوباس بمركبات من إطفاء من محافظة نابلس ووحدة دعم وإسناد والشمال جنوب جنين بمركبات إطفاء وصهاريج تزويد مياه.