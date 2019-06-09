وفاة الكاتب الفلسطيني سعيد المسحال بعد صراع مع المرض

رام الله - دنيا الوطن

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الأحد، الكاتب الكبير سعيد المسحال، الذي وافته المنية في عمان بعد صراع مرير مع المرض.





وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها وباسم الوزير عاطف أبو سيف تنعي هذه القامة العالية، وتؤكد على الخسارة الفادحة برحيله.





وأضافت الوزارة: "كرس المسحال جهده لخدمة القضية الوطنية، من خلال انتمائه المبكر لحركة فتح، وتكريس جهده في غزة بعد العودة لخدمة أبناء شعبه وتحديداً في السياق الثقافي".





وتابعت: "أقام المسحال مؤسسة سعيد المسحال للثقافة والعلوم، والتي شكلت على مدار عقدين حاضنة هامة من حواضن الفعل الثقافي الوطني، وما أقدم الاحتلال على قصفها في أواخر العام المنصرم إلا لكونها مؤسسة ذات أهمية بالغة في تفعيل وتصدير الثقافة الوطنية التنويرية".







وأكملت: "عزاؤنا ان سعيد المسحال رحل بعد ان ترك لنا العديد من المؤلفات، التي تؤرخ لمسيرة الثورة الفلسطينيية المعاصرة، ممسكا على الحلم الوطني باتجاه فلسطين التاريخ والانسان والعهد هو العهد ان تبقى الثقافة الفلسطينيية وفية لتاريخ المثقفين الوطنين الذين عبدوا الطريق بجهدهم ودمهم".