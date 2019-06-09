جنود الاحتلال يطاردون أطفالا ويقتحمون محلاً تجارياً في الخليل

رام الله - دنيا الوطنطارد عدد من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، مساء اليوم الأحد، عددا من الأطفال واقتحموا محلاً تجارياً في الخليل محاولين الاعتداء على طفل واعتقاله.وبحسب وكالة (وفا)، فإن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا مفرق طارق بن زياد في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وطاردوا عددا من الأطفال وبثوا حالة من الرعب في صفوفهم، واقتحموا أحد المحلات التجارية في المنطقة.وتصدى مجموعة من أصحاب المحلات التجارية وأهالي المنطقة تصدوا لجنود الاحتلال لدى محاولتهم اعتقال طفل بعد طرحه على الأرض وهو يصرخ من الخوف.