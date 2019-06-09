الداخلية تصدر تنويه هام بشأن التسجيل للسفر عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في غزة ، مساء اليوم الاحد، تنويها هاما من صالة التسجيل للسفر عبرمعبر رفح البري، أقصى جنوب القطاع.ونوهت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري للمواطنين بضرورة الالتزام باليوم المُخصص لكل فئة من فئات السفر؛ وذلك لضمان ترتيب العمل.وأوضحت أنه يتم استقبال المواطنين من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وفق الفئات الآتية:الأحد: الإقامات.الإثنين: الجوازات الأجنبية.الثلاثاء: المرضى.الأربعاء: الجوازات المصرية، والجنسيات المصرية.الخميس: الطلاب، وحالات أخرى.وأكدت أنه لن يتم استقبال أي مواطن إلا في اليوم المخصص لفئته.