إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين واستنفار عناصر لحركة فتح

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية بسماع دوي إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان.وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت في المخيم عقب إطلاق النار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).