شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث إمكانية تبادل الأساتذة والطلبة مع تونس

"التعليم العالي" تبحث إمكانية تبادل الأساتذة والطلبة مع تونس
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تبادل الأساتذة والطلبة الفلسطينيين مع الجانب التونسي، ضمن خطة الوزارة لرفع جودة التعليم العالي والمهني والتقني.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، اليوم، مع السفير التونسي الحبيب بن فرح، لمناقشة العديد من القضايا، بحضور مستشار الوزير محمد الراميني، وومدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للجودة والنوعية معمر اشتيوي، ومدير دائرة العلاقات عبير دراغمة.

وناقش اللقاء المنح الدراسية التي تقدمها تونس للطلبة الفلسطينيين، بواقع 210 منحة سنوياً، موزعة بين البكالوريوس والدراسات العليا، ويتم تخصيص جزءاً منها للطلبة المقدسيين.

كما بحث اللقاء آلية التشبيك فيما يخص البحث العلمي بين الجامعات الفلسطينية والجامعات التونسية، وطرح موضوع التعاون الثلاثي للبحث العلمي بين فلسطين وتونس وجهة ثالثة مانحة، يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات التونسية في هذا المجال.

وشدد أبو مويس على الدور الفاعل لتونس ودعمها للشعب الفلسطيني، من خلال ما تقدمه للطلبة الفلسطينيين من منح في مختلف التخصصات.

وطالب وزير التعليم العالي الجامعات الفلسطينية بالعمل سوياً تحت مظلة الوزارة، قبل توقيع اية اتفاقيات مع الجامعات التونسية في المستقبل، لتتواءم مع الخطة الوطنية في ترتيب أولويات التعليم والعالي والبحث العلمي، ومواجهة معيقات الاحتلال بحق العملية التعليمية.

بدوره، رحب السفير التونسي بفكرة تبادل الطلبة والأساتذة بين تونس وفلسطين، وشدد على ضرورة إشراف الوزارة على أية اتفاقيات توقعها الجامعات الفلسطينية مع الجامعات التونسية.

إلى ذلك، قدّم بن فرح رسالة تهنئة للوزير أبو مويس من نظيره التونسي، وأكد على دعم تونس المتواصل للبحث العلمي الفلسطيني، وتسخير كل الخبرات التونسية لهذا الغرض.



أخبار ذات صلة

وفاة الكاتب الفلسطيني سعيد المسحال بعد صراع مع المرض

وفاة الكاتب الفلسطيني سعيد المسحال بعد صراع مع المرض

رأفت: لاحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي دون انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية

رأفت: لاحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي دون انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية

قطر: لا يمكن لأي دولة بالعالم العربي قبول خطة يتم فرضها على الفلسطينيين

قطر: لا يمكن لأي دولة بالعالم العربي قبول خطة يتم فرضها على الفلسطينيين

جنود الاحتلال يطاردون أطفالا ويقتحمون محلاً تجارياً في الخليل

جنود الاحتلال يطاردون أطفالا ويقتحمون محلاً تجارياً في الخليل

والدة الأسير حسن العويوي تضرب عن الطعام إسناداً لنجلها

والدة الأسير حسن العويوي تضرب عن الطعام إسناداً لنجلها

مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا منع تركيب برج لشركة اتصالات فلسطينية

مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا منع تركيب برج لشركة اتصالات فلسطينية

الداخلية تصدر تنويه هام بشأن التسجيل للسفر عبر معبر رفح

الداخلية تصدر تنويه هام بشأن التسجيل للسفر عبر معبر رفح

الضابطة الجمركية تتلف 37 طن من المواد غير صالحة خلال رمضان والعيد

الضابطة الجمركية تتلف 37 طن من المواد غير صالحة خلال رمضان والعيد

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

وفاة الكاتب الفلسطيني سعيد المسحال بعد صراع مع المرض

وفاة الكاتب الفلسطيني سعيد المسحال بعد صراع مع المرض

رأفت: لاحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي دون انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية

رأفت: لاحل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي دون انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية

جنود الاحتلال يطاردون أطفالا ويقتحمون محلاً تجارياً في الخليل

جنود الاحتلال يطاردون أطفالا ويقتحمون محلاً تجارياً في الخليل

والدة الأسير حسن العويوي تضرب عن الطعام إسناداً لنجلها

والدة الأسير حسن العويوي تضرب عن الطعام إسناداً لنجلها

مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا منع تركيب برج لشركة اتصالات فلسطينية

مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا منع تركيب برج لشركة اتصالات فلسطينية

الضابطة الجمركية تتلف 37 طن من المواد غير صالحة خلال رمضان والعيد

الضابطة الجمركية تتلف 37 طن من المواد غير صالحة خلال رمضان والعيد

فدا: شعبنا هو الأصيل بهذه البلاد وسيقاوم فريدمان وأمثاله من المستوطنين الجدد

فدا: شعبنا هو الأصيل بهذه البلاد وسيقاوم فريدمان وأمثاله من المستوطنين الجدد

وزير خارجية فرنسا: (صفقة القرن) لن تؤدي إلى ارتياح الفلسطينيين والاسرائيليين

وزير خارجية فرنسا: (صفقة القرن) لن تؤدي إلى ارتياح الفلسطينيين والاسرائيليين

منوعات

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

&#34;نيللي&#34;.. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

"نيللي".. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

تسريب صور &#34;خاصة&#34; بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

تسريب صور "خاصة" بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

عربي

الحوثيون يخسرون الخط الدولي في معقلهم بصعدة

الحوثيون يخسرون الخط الدولي في معقلهم بصعدة

الأردن وألمانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

الأردن وألمانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

البرلمان السوري يفوز في الانتخابات بـ &#34;التزكية&#34;

البرلمان السوري يفوز في الانتخابات بـ "التزكية"

السودان تبدأ عصياناً مدنياً ضد المجلس العسكري

السودان تبدأ عصياناً مدنياً ضد المجلس العسكري