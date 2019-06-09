فدا: شعبنا هو الأصيل بهذه البلاد وسيقاوم فريدمان وأمثاله من المستوطنين الجدد

رام الله - دنيا الوطندان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بأشد العبارات التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان والتي قال فيها " إن من حق إسرائيل ضم قسم من الضفة الغربية"، وهي تصريحات تؤكد من جديد على الطبيعة الاستعمارية الصرفة للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وتثبت من جديد أيضا على الانحياز السافر لهذه الإدارة، إن في مواقفها أو إجراءاتها، لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي لدرجة وصل فيه موقف الطرفين حد التطابق، ولا نغالي إن قلنا إنه وصل حد التماهي.وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن شعبنا سيبقى متمسكا بحقوقه، ومتجذرا بأرضه، وهو أصيل في هذه البلاد وصاحب الأرض، ولن يقبل، بل وسيقاوم فريدمان وأمثاله من أركان الإدارة الأمريكية من المستوطنين الجدد الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على شعوب المنطقة خصوصا، والعالم عموما، على أساس المنطق الاستعماري الذي خبرته وقاومته شعوب العالم ووأدته وستقاومه وتهزمه مجددا.كما شدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن تصريحات فريدمان هذه والمؤتمر الذي سيعقد في البحرين تحت مسمى اقتصادي وكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بشأن القدس ومنظمة التحرير واللاجئين تصب في خانة المخطط التصفوي المدعو "صفقة القرن"، هي مدعاة لتوحد الكل الفلسطيني ونبذ أي تباينات أو خلافات داخلية وعلى رأسها الانقسام البغيض الذي يجب إنهاؤه ووضع حد له.