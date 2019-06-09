وزير النقل والمواصلات يصدر قراراً بتجديد ترخيص السفريات الخاصة بدون ورقة التزام

رام الله - دنيا الوطنأصدر عاصم سالم وزير النقل والمواصلات، قرارا للتسهيل على السائقين، ويتضمن بتجديد رخص التشغيل لمركبات السفريات الخاصة دون الحصول على ورقة التزام من شركة العدادات.وتأتي هذه التعليمات مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها شعبنا وكذلك الامر لانهاء حصرية شركة العدادات مع التأكيد على ضرورة تشغيل العداد للمواطنين من قبل السفريات الخاصة.