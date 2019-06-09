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الحوثيون يخسرون الخط الدولي في معقلهم بصعدة

الحوثيون يخسرون الخط الدولي في معقلهم بصعدة
رام الله - دنيا الوطن
أحزرت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، بعد أن تمكنت من تحرير "تبة البيضاء" و"التباب السود" في مديرية "باقِم" شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع جماعات الحوثي.

وخلال المواجهات تمكنت قوات الجيش الوطني من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الجماعات الحوثية بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وخلفت المواجهات قتلى في صفوف جماعات الحوثي، وخسائر في العتاد، كما أجبرت عناصرها على الفرار والتراجع.

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