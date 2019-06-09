وزير خارجية فرنسا: (صفقة القرن) لن تؤدي إلى ارتياح الفلسطينيين والاسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنانتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، جهود الولايات المتحدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وأكد لودريان، وفقا لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن الموقف الأمريكي يشير إلى أن (صفقة القرن)، مهما كانت، لن تؤدي الى ارتياح كلا الطرفين.ووصف لودريان وفق موقع (واللا) الاسرائيلي، الإجراءات التي اتخذتها أمريكا بأنها "جهد لا يمكن أن يحقق السلام".ولفت الموقع إلى أنه خلال زيارته للمغرب، جدد لودريان معارضة فرنسا والاتحاد الأوروبي للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".