شؤون فلسطينية

وزير خارجية فرنسا: (صفقة القرن) لن تؤدي إلى ارتياح الفلسطينيين والاسرائيليين

وزير خارجية فرنسا: (صفقة القرن) لن تؤدي إلى ارتياح الفلسطينيين والاسرائيليين
رام الله - دنيا الوطن
انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، جهود الولايات المتحدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد لودريان، وفقا لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن الموقف الأمريكي يشير إلى أن (صفقة القرن)، مهما كانت، لن تؤدي الى ارتياح كلا الطرفين.

ووصف لودريان وفق موقع (واللا) الاسرائيلي، الإجراءات التي اتخذتها أمريكا بأنها "جهد لا يمكن أن يحقق السلام".

ولفت الموقع إلى أنه خلال زيارته للمغرب، جدد لودريان معارضة فرنسا والاتحاد الأوروبي للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في مدينة القدس بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في مدينة القدس بزعم حيازته سكين

بينها حالة خطيرة.. تسع إصابات في حادثي سير منفصلين وسط وجنوب القطاع

بينها حالة خطيرة.. تسع إصابات في حادثي سير منفصلين وسط وجنوب القطاع

الدفاع المدني يغلق مصعدين ويصدر 18 تصريح وقاية

الدفاع المدني يغلق مصعدين ويصدر 18 تصريح وقاية

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: اتصالات تجرى معنا للتهيئة لجولة حوار وطني..وتصريحات فريدمان وقحة وإعلان حرب

قيادي بـ"الديمقراطية": اتصالات تجرى معنا للتهيئة لجولة حوار وطني..وتصريحات فريدمان وقحة وإعلان حرب

الرئيس عباس: مواقف روسيا والصين ستحول دون الالتفاف على الشرعية الدولية

الرئيس عباس: مواقف روسيا والصين ستحول دون الالتفاف على الشرعية الدولية

عريقات: توفيْت لمدة ثلاث دقائق ورأيت أشياءً في الموت

عريقات: توفيْت لمدة ثلاث دقائق ورأيت أشياءً في الموت

عائلة فلسطينية غاضبة مما فعلته ابنتهم &#34;الوزيرة الألمانية سوسن&#34; لإسرائيل.. ورسالة حادة من شقيقها

عائلة فلسطينية غاضبة مما فعلته ابنتهم "الوزيرة الألمانية سوسن" لإسرائيل.. ورسالة حادة من شقيقها

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير عبر البريد الالكتروني طالت &#34;بنك&#34; بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير عبر البريد الالكتروني طالت "بنك" بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في مدينة القدس بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً في مدينة القدس بزعم حيازته سكين

الدفاع المدني يغلق مصعدين ويصدر 18 تصريح وقاية

الدفاع المدني يغلق مصعدين ويصدر 18 تصريح وقاية

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير عبر البريد الالكتروني طالت &#34;بنك&#34; بالخليل

الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير عبر البريد الالكتروني طالت "بنك" بالخليل

التشيك تؤكد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين

التشيك تؤكد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين

الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات في &#34;أريحا&#34;

الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات في "أريحا"

الديمقراطية تدعو للالتزام بالأهداف التي من أجلها استشهد خالد نزال

الديمقراطية تدعو للالتزام بالأهداف التي من أجلها استشهد خالد نزال

الخارجية: تصعيد الاقتحامات بذريعة الأعياد اليهودية دعوة ممنهجة لصراع ديني

الخارجية: تصعيد الاقتحامات بذريعة الأعياد اليهودية دعوة ممنهجة لصراع ديني

هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتماطل بعلاجهم

هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتماطل بعلاجهم

منوعات

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

&#34;نيللي&#34;.. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

"نيللي".. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

تسريب صور &#34;خاصة&#34; بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

تسريب صور "خاصة" بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

عربي

البرلمان السوري يفوز في الانتخابات بـ &#34;التزكية&#34;

البرلمان السوري يفوز في الانتخابات بـ "التزكية"

السودان تبدأ عصياناً مدنياً ضد المجلس العسكري

السودان تبدأ عصياناً مدنياً ضد المجلس العسكري

الأمم المتحدة تطالب بإعلان هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس بليبيا

الأمم المتحدة تطالب بإعلان هدنة إنسانية عاجلة في طرابلس بليبيا

المغرب: لا نعرف شيئاً عن &#34;صفقة القرن&#34;

المغرب: لا نعرف شيئاً عن "صفقة القرن"