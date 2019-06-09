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الأردن وألمانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

الأردن وألمانيا: حل الدولتين الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، اليوم الأحد، مع نظيره الالماني هايكو ماس، في العاصمة الاردنية عمان، لبحث العديد من القضايا الاقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وبعد اللقاء، عقد الوزيران، مؤتمرا صحفياً مشتركاً، حيث قال الصفدي: "إن القضية الفلسطينية بالطبع كانت في مقدم ما بحثناه، ونحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع". 

واضاف: "نثمن عالياً الموقف الألماني الثابت، والجهود التي تقوم بها ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا) الاردنية.

وتابع الصفدي بقوله: "نحن نريد سلاماً شاملاً ودائماً، ومن أجل أن يكون السلام شاملاً ودائماً لا بد ان ينتهي الاحتلال، ولا بد ان تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأكد أن حل الصراع، سياسي وبالتالي لا حل خارج إطار حلٍ سياسيٍ ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين، لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ووفق مبادرة السلام العربية.

كما ثمن الصفدي دعم ألمانيا لوكالة (أنروا)، وتأكيد ماس أن ألمانيا سوف تقوم بزيادة هذا الدعم، وقال: "إن البلدين شريكان في دعم (أنروا)، التي يجب أن تستمر في القيام بدورها ازاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها ألأممي، لأن (أنروا) مرتبطة بقضية اللاجئين التي يجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل شامل للصراع.

بدوره، قال ماس: "نحن نتفق بشكل تام مع الأردن حول هذه القضية الفلسطينية ونعتمد ايضا على تقييم الاردن للوضع، نحن كنا وما نزال متفقين على ان التوصل الى حل الدولتين عن طريق المفاوضات هو الحل الوحيد". 

وأكد أهمية دور المملكة بسبب دوره الخاص فيما يخص حماية المواقع المقدسة في القدس، لافتا إلى أن دور (أونروا) مهم جداً، ونحن سنواصل الدعم لهذه الوكالة".

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