قوات الاحتلال تعتقل شاباً في مدينة القدس بزعم حيازته سكين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، شاباً فلسطيناً، بزعم أنه ضبط بحوزته سكين في مدينة القدس، بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي.وأشار الموقع ذاته، إلى أن الشاب الفلسطيني يبلغ من العمر 17 عاماً، وقد تم تحويل الشاب الفلسطيني الى التحقيق.