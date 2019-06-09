بينها حالة خطيرة.. تسع إصابات في حادثي سير منفصلين وسط وجنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأفادت الادارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، باصابة تسعة مواطنين بجروح مختلفة، اليوم الأحد، بعد تعرضهم لحادثي سير منفصلين في مخيم النصيرات ورفح وسط وجنوب قطاع غزة.في التفاصيل، أكدت الادارة العامة لشرطة المرور، أن مواطنين أصيبا بجروح، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، بعد اصطدام دراجة نارية بدراجة هوائية في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى.في السياق، أعلنت الادارة، عن اصابة سبعة مواطنين بجروح وصفت بالمتوسطة، في حادث سير بين مركبة من نوع (بيجو) واخرى من نوع (مرسيدس)، في محيط الكراج الشرقي في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.