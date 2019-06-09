الدفاع المدني يغلق مصعدين ويصدر 18 تصريح وقاية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد 9 حزيران/يونيو2019، مصعدين كهربائيين في محافظة رام الله والبيرة وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها .
وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (18) تصاريح لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط الواجب إستيفائها بها .
ونظمت الطواقم (229) جولة كشف وتفتيش ميدانية على منشئات وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .
ومنحت إعلام شروط بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (169) حالة .
وكشفت وفحصت (18) مصعداً كهربائياً.
أغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد 9 حزيران/يونيو2019، مصعدين كهربائيين في محافظة رام الله والبيرة وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها .
وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (18) تصاريح لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط الواجب إستيفائها بها .
ونظمت الطواقم (229) جولة كشف وتفتيش ميدانية على منشئات وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .
ومنحت إعلام شروط بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (169) حالة .
وكشفت وفحصت (18) مصعداً كهربائياً.
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