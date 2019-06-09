الدفاع المدني يغلق مصعدين ويصدر 18 تصريح وقاية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد 9 حزيران/يونيو2019، مصعدين كهربائيين في محافظة رام الله والبيرة وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها .وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (18) تصاريح لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط الواجب إستيفائها بها .ونظمت الطواقم (229) جولة كشف وتفتيش ميدانية على منشئات وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .ومنحت إعلام شروط بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (169) حالة .وكشفت وفحصت (18) مصعداً كهربائياً.