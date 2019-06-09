الرئيس عباس: مواقف روسيا والصين ستحول دون الالتفاف على الشرعية الدولية

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بما ورد في البيان الروسي الصيني المشترك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في موسكو قبل عدة أيام.





وطالب البيان المشترك، بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الاوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وثمن الرئيس عباس، المواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية، معتبراً أن ذلك سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.







وأضاف الرئيس عباس: "كذلك سيحول دون أية تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والامة العربية والعالم بأسره".



رام الله - دنيا الوطن