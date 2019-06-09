البرلمان السوري يفوز في الانتخابات بـ "التزكية"

رام الله - دنيا الوطنأعاد مجلس الشعب السوري (البرلمان) انتخاب رئيسه حمودة الصباغ رئيساً له لمدة سنة إضافية وذلك بعد فوزه بالتزكية.وقال موقع (روسيا اليوم)، إن أعضاء المجلس أعادوا كذلك انتخاب مكتب المجلس بعد فوزهم بالتزكية، وهو ما يعني أن أحداً لم يترشح لأي من تلك المواقع.ويشغل موقع نائب رئيس المجلس النائب والمخرج السوري نجدت أنزور، حيث يتألف مكتب المجلس من أميني السر، إضافة إلى مراقبين، ويشغل موقع نائبا السر كل من: النائب رامي الصالح، نائباً أول، وخالد العبود نائباً ثانيا.أما المراقبان فهما: النائب عاطف الزيبق مراقباً أول، والنائب سناء أبو زيد مراقباً ثانيا.