الشرطة تكشف ملابسات قضية تشهير عبر البريد الالكتروني طالت "بنك" بالخليل





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه" بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من قبل إدارة احد البنوك والمتعلقة بقيام شخص مجهول بإرسال رسائل تشهير وسب وذم بحق البنك والعاملين فيه عبر البريد الالكتروني الخاص بالبنك، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل ".





وأضـاف البيـان بانه وبعد انتهاء عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالقضية، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية في شرطة المباحث من تحديد هوية الشخص المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بعملية التشهير والتحرز عليه.





هذا واكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات قضية تشهير عبر البريد الالكتروني والتي طالت احد البنوك وتلقي القبض على الفاعل في الخليل.