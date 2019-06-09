بعد إغلاقٍ لعدة أشهر.. إعادة فتح مقر مؤسسة الشهداء والجرحى بغزة

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكدت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير اليوم الأحد، إعادة فتح المؤسسة بمدينة غزة، بعد إغلاق دام عدة أشهر.وأضافت في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "بعد انقطاع لعدة أشهر علم المواطنون أن هذه المؤسسة تخدم الشعب ولا داعي لتهجمات دون سبب"، موضحة: "نحن نراعي قضايا الجرحى وهي أساسية ونحن موجودون لخدمة عائلاتهم وعائلات الشهداء".وقال: تحصل مشكلة عندما يتوقف راتب جريح، لأنه لا يوجد نسبة عجز كافية، وكثير من الناس تعتقد أن الجريح عبارة عن وظيفة، ولكن هم يدركون أننا لا نظلم أحداً وأننا لا نظلم أحداً ومن يقول إنه ظُلم، نعيد تقييم حالته من جديد"، معربة عن أمنيتها من المواطنين الالتزام بالهدوء و"نحن جاهزون للمساعدة".وشدّدت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، على أن"انقطاع رواتب بعض الجرحى ليس للمؤسسة علاقة بذلك، ولا نستطيع أن نتدخل في هذا الموضوع".