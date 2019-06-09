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شؤون فلسطينية

التشيك تؤكد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين

التشيك تؤكد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
عقد في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله، اليوم الاحد، جلسة مشارورات سياسية بين دولة فلسطين وجمهورية التشيك برئاسة مساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الاوروبية السفيرة دكتورة أمل جادو ، ونائب وزير خارجية جمهورية التشيك لشؤون الاقتصاد والتنمية السيد مارتن طلابا، بحضور ممثل جمهورية التشيك لدى دولة فلسطين السيد بيتر ستاري، ومدير دائرة أوروبا الشرقية في الوزارة المستشار ميرفت حسن، ومسؤول ملف جمهورية التشيك سكرتير ثالث محمود الشيخ، ومن وحدة الإعلام الملحق الدبلوماسي نجلاء أبو شلبك.

واستعرضت جادو خلال اللقاء آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وتطرقت إلى الوضع الاقتصادي الصعب في فلسطين بفعل إجراءات الإدارة الأمريكية والتي عملت على قطع المساعدات الإنسانية كاملة وقيام حكومة الاحتلال بقرصنة الأموال الفلسطينية عبر الاقتطاعات من اموال المقاصة بحجة أنها أموال تدفع الى عائلات الشهداء والاسرى، مؤكدةً موقف القيادة الفلسطينية والمتمثل بالتزامها الوطني تجاه عائلات شهداء وجرحى وأسرى فلسطين، ورفضها لكافة التضييقات والضغوط التي تهدف للمساس بالثوابت الوطنية. 

وحذرت من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني أكثر خوفًا من انهياره.

كما اشارت السفيرة جادو الى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الاراضي، المنافي لجميع قرارات الشرعية الدولية والتي تقوض عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية. 

وتطرقت السفيرة جادو إلى القوانين العنصرية التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي مثل قانون القومية، والسياسة الممنهجة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية اليمينية للتضييق على الحكومة الفلسطينية في ظل إعادة الانتخابات الإسرائيلية في شهر أيلول المقبل.

وفي ظل التطورات السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، أكدت السفيرة جادو على محورية القضية الفلسطينية التي ستبقى على رأس سلم الأولويات لدى العرب بشكل خاص والمجتمع الدولي كافة بشكل عام لما لحل هذا الصراع من انعكاسات جوهرية على عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة ًأن القيادة الفلسطينية ملتزمة بموقفها تجاه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.

بدوره أكد السيد طلابا على ثبات موقف جمهورية التشيك من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وحق تقرير المصير، ومواصلة بلاده تقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية.

مضيفاً أنه في ظل هذه الفترة الصعبة سياسيًا واقتصاديًا التي يعيشها الشعب الفلسطيني فمن المهم العمل على تقديم الدعم المادي والانساني من خلال تمويل مشاريع تعود بالنفع على فئات المجتمع المختلفة، وزيادة التعاون الاقتصادي وتقديم المساعدات الانسانية واستقدام الخبرات والبعثات المتخصصة، ودعم قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والزراعة ومجالات الطاقة. كما أشار السيد طلابا إلى إمكانية بحث التعاون الاكاديمي والتعليمي بين الجانبين.

وفي الختام، شكرت السفيرة جادو السيد طلابا على هذه الزيارة مؤكدة على أهمية الاستمرارية في عقد هذه اللقاءات للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والاقليمية والثنائية.

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